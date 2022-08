Sanduíche de R$ 61 no Subway deixa clientes revoltados nas redes sociais

- Publicidade -

Existiu um tempo em que o Subway era uma opção baratinha para quem não queria gastar muito no almoço. Após constantes aumentos nos produtos, impulsionados pela alta dos valores das matérias-primas, o restaurante foi alvo de crítica nas redes sociais após anunciar um novo lançamento.

Em uma campanha atrelada a empresa, que repercutiu nas internet, o preço de um dos lanches que trazia como conceito temas de times da NBA (liga de basquete dos Estados Unidos) chega a custar R$ 61.

“Na época que eu tinha aula à tarde no Ensino Médio, eu sempre almoçava no Subway porque era a opção mais barata”, disse um perfil do Twitter. “Um subway dentro do graal dentro de um aeroporto”, brincou outro internauta.

No caso de pedidos por aplicativos por entrega, o preço do sanduiche é mais caro do que o anunciado para as lojas físicas. Um cliente informou que o lanche customizado de 30 centímetros custava R$ 84,50 em uma unidade da franquia. Isso sem contar o frete.

Dos ingredientes oferecidos pela rede de restaurante estão frango, carne, queijo e legumes. Eles estão presentes na lista de alimentos com preços em alta, de acordo com a última análise do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar da inflação da alimentação fora do domicílio ter queda de 0,82% em julho em relação a junho, o valor ainda reflete os constantes aumentos que ocorreram nos últimos meses.

Veja o que as pessoas estão falando sobre o assunto