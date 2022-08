Sandro Meira Ricci aponta Flamengo como time mais prejudicado pelo VAR

O time rubro-negro teve quatro erros não corrigidos pelo VAR, liderando assim o ranking postado pelo ex-juiz. Segundo o estudo publicado pelo atual comentarista, o Internacional é o time mais beneficiado pelo VAR, com três erros corrigidos. No total, durante as 20 primeiras rodadas, 23 equívocos não foram consertados pela arbitragem de vídeo.

O polêmico árbitro Luiz Flávio de Oliveira do jogo entre Flamengo e Athletico-PR, pela Copa do Brasil, foi o que mais usou o VAR no Brasileirão. O juiz utilizou o auxiliar de vídeo em sete dos 10 jogos em que apitou.

O Campeonato Brasileiro de 2022 conta ainda com 97 mudanças de decisão. Os times que mais tiveram decisões favoráveis foram Athletico-PR e São Paulo, com ‘saldo’ de cinco. Já o Juventude teve o VAR contra, com saldo negativo de oito.