Sancionada a lei que cria mototáxi em Boca do Acre

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz, sancionou, na sexta-feira, 05 de agosto, a lei nº 75/2022 que cria o serviço de transporte individual de passageiros no município, os mototáxis.

De acordo com o gestor do município, a ação visa melhorar a vida dos munícipes.

“Estamos colocando mais profissionais nas ruas de Boca do Acre. São profissionais que se colocam a disposição da população para trabalhar no transporte entre a cidade baixa e o Platô do Piquiá”, pontua o gestor.

“Assim, queremos agradecer a Câmara de vereadores de Boca do Acre pela aprovação do projeto de lei e desejar sucesso aos novos mototáxis do município”, acrescenta.

São 50 profissionais que agora terão um fonte de renda, ou seja, é mais oportunidade de emprego e renda.

Fonte/ Jornal Opinião