Salário mínimo de R$ 1.580,00 em 2023? Entenda!

- Publicidade -

O valor do salário mínimo é uma questão que gera muito debate e preocupação entre as pessoas. Isso acontece porque uma parcela considerável da população recebe como remuneração a quantia mínima. Além disso, milhões de segurados do INSS, seja como pensionistas ou como aposentados, também recebem.

Sendo assim, atualmente diversas matérias circularam na Internet a respeito da definição do valor do salário mínimo para o próximo ano. Isso porque, embora o Governo Federal ainda tenha um prazo até o fim do ano para fixar o valor exato, os cálculos já são feitos agora e já há previsões da quantia a ser paga no próximo ano.

Entenda o salário mínimo no país

O cálculo para definir o valor do salário mínimo leva em consideração o INPC, principal índice para determinar a inflação de um país. Dessa maneira, o salário mínimo passa por reajustes todos os anos para que o valor tente acompanhar o INPC.

Em 2022, por exemplo, o valor está em R$ 1.212,00. Além disso, de acordo com as divulgações preliminares de cálculos feitos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2023 a previsão é de que ele seja de R$ 1.294.

O texto ainda prevê o valor do salário mínimo tanto para 2024 quanto para 2025. Assim, conforme o texto da LDO, para 2024 a quantia prevista é de R$ 1.337 enquanto que para 2025 ela seria de R$ 1.378.

No entanto, é importante destacar que o fator do INPC que se levou em conta na hora de fazer o cálculo desse valor já não reflete mais a realidade atual. Por conta disso, pode ser que ele passe por novos reajustes. Isso pode, inclusive, refletir em alterações na quantia dos outros anos seguintes.

Valor de R$ 1,580,00 mil?