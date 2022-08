Salah faz doação para igreja após incêndio matar 41 pessoas no Egito

- Publicidade -

O astro do Liverpool , Mohamed Salah , fez uma generosa doação em dinheiro para ajudar a reconstruir uma igreja destruída por um incêndio que matou 41 pessoas, no final de semana na cidade de Gizé, no Egito. De acordo com o jornal inglês The Mirror, a tragédia aconteceu quando cerca de mil fiéis se reuniram para a missa na igreja de Abu Sifin no domingo O canal egípcio OnTime Sports informou que Salah doou três milhões de dólares egípcios (cerca de 800 mil reais).