SAIDINHA DE BANCO: Mulher é assaltada após sacar FGTS em agência da Caixa Econômica Federal

O assalto aconteceu nesta sexta-feira (12) na Avenida Jatuarana, em frente a agência da Caixa Econômica Federal, na zona Sul de Porto Velho (RO).

Uma mulher de 32 anos teve a quantia de R$ 3.578, 00 roubada por um criminoso armado.

A vítima informou para a polícia que tinha acabado de sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao sair do banco foi abordada pelo criminoso.

O assaltante exigiu a bolsa da vítima e depois fugiu do local. O crime está sendo apurado pelo 7° DP da Polícia Civil.