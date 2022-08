Saiba tudo sobre o ator de Pantanal, Gabriel Sater

- Publicidade -

O multiartista Gabriel Sater, de 40 anos, chorou ao comentar o destino do seu personagem Trindade em “Pantanal” (TV Globo). De acordo com os resumos divulgados pela emissora, o violeiro abandonará Irma e o filho que ela carrega no capítulo de hoje, e deve deixar de vez a novela.

“Faz um mês que eu tô, todo dia antes de dormir, chorando. Não achei que ia ficar tão… Preenchido de Trindade na minha vida. É uma bênção esse personagem pra mim. Curiosa essa palavra”, afirmou Gabriel no “Mais Você” (TV Globo) de hoje.

“Foram 21 meses acordando e pensando nele. Não é brincadeira esse número. Até fiquei assustado com tantos meses. Mas eu aprendi que, na vida, a gente não tem que gastar energia com aquilo que a gente não consegue controlar”, ponderou.

Mas quem é Gabriel Sater?

Gabriel Albuquerque Sater nasceu em São Paulo no dia 27 de novembro de 1981, filho de Selene Albuquerque e Almir Sater, reconhecido violeiro. Seu pai foi o intérprete de Trindade na primeira versão de Pantanal na extinta TV Manchete.

Desde os dois anos de idade ele passou a viver em Mato Grosso do Sul e o contato com o Pantanal foi quase inevitável, tendo marcado presença nos bastidores da novela de 1990, com participação no capítulo final.

“Em 1990, eu era uma espécie de pombo-correio do elenco. Lembro que o elenco masculino ficava em uma curva de rio e o elenco feminino ficava em outra curva. Desde lá, tive ligação com o Pantanal”, brincou Gabriel, em entrevista a Quem.

“Lembrava que cheguei a viajar com meu pai e passei férias com uma parte do elenco de Pantanal. Tinha grande carinho pela novela, mas quis saber as lembranças do meu pai sobre aquela época, anotei muitas observações que ele me fez sobre a construção do Trindade. […] Cheguei a participar a novela, no último capítulo, como coroinha”, revelou.

Sua pegada artística na dramaturgia foi ganhar força apenas em 2014 na novela “Meu Pedacinho de Chão” (TV Globo), com o personagem Viramundo, um violeiro cigano. Ele ainda estrelou peças de teatro como “Nuvens de Lágrimas” em 2015, e também filmes, como o premiado “Coração de Cowboy”, em 2018.

Vida musical

Em entrevista ao Gshow em 2014, Gabriel disse que aprendeu a tocar violão aos 15 anos, primeiro por hobby e também para conquistar as meninas.

“Eu era bem CDF antes dos 15 anos, tirava boas notas na escola. Era um esportista, adorava jogar tênis, ganhei até bolsa de estudos na escola com o tênis. Mas nunca achei que ia ser músico. […] Comecei a aprender violão por hobby, para tocar violão na escola, conquistar as meninas, mais com esse intuito mesmo, bem sem-vergonha”, confessou ele, rindo.

A decisão de seguir carreira artística veio após ele ir para um intercâmbio no interior de Nova York, nos Estados Unidos, no último ano do ensino médio, onde se destacou nos esportes e teve aula de teatro. Ele precisava escolher se seguiria carreira artística ou faria vestibular, decidindo o que fazer aos 19 anos.

“Voltei com essa ideia fixa na cabeça. Eu relutei, por ser uma profissão difícil, que é viver de arte no Brasil, qualquer arte. Mas não teve jeito, a vida é uma só, se a gente não viver de uma forma totalmente apaixonado pelo que a gente faz, melhor nem viver, né?”, falou ele.

A decisão foi acertada. “Gabriel Sater é um dos artistas mais respeitados da nova geração. Sua musicalidade, conhecimento técnico e originalidade aliados a profunda paixão pela música e arte, faz de seus trabalhos obras que aguçam todos os sentidos, conquistando públicos de todas as idades”, informa sua biografia no Spotify, onde possui mais de 200 mil ouvintes mensais.

O texto ainda destaca que ele é um “intérprete de voz marcante, instrumentista virtuoso, compositor versátil, arranjador, produtor musical e ator”, e cita seu pai: “Filho do grande violeiro Almir Sater, herdou de seu pai não só o sobrenome, mas o talento e carisma. Gabriel Sater é um artista ímpar, com personalidade própria e de muita credibilidade, que se destaca pela sua dedicação e perfeccionismo em seus 21 anos de carreira musical”.

De acordo com seu site, ao todo já são quatro CDs gravados e um DVD, além de mais de 100 composições e trabalhos musicais, como shows ou gravações com importantes nomes da música brasileira como Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Luiz Carlos Sá, Família Espíndola, Inezita Barroso, Fafá de Belém, Paulo Simões, Lucy Alves, Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, e muitos outros.

Mesmo com o remake da TV Globo, ele não deixou de fazer shows e já tem agenda prevista para diversas apresentações neste mês e em setembro nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Reza antes de gravações

Seu personagem que se despede hoje de “Pantanal” tem um pacto com o demônio, chamado de Cramulhão. O ator chegou a afirmar que fazia orações antes de incorporar o personagem nas gravações.

“Falar que não sente medo seria uma mentira, mas aprendi durante os meses de pré-produção a criar mecanismos, rituais. Eu rezo muito antes de começar. Eu já rezo começando o meu dia, eu já tenho esse ritual como Gabriel. Eu acordei hoje, meu dia já é maravilhoso porque eu tenho o presente da vida. Eu amo viver, sei das dificuldades que a gente vive e sei que tenho muito a se temer”, falou Gabriel Sater no Splash Vê TV, no início do mês.

Um mês antes ele tinha dito que passou por uma situação sobrenatural em uma das cenas que o seu personagem está possuído. Na novela, o peão tem pacto com o cramulhão, que o leva a ter premonições e até uma viola enfeitiçada. O ator e cantor afirmou que o momento aconteceu durante uma cena gravada ao lado de Jesuíta Barbosa, que interpreta o Jove, em que o mesmo escolhia um cavalo para a disputa da sela de prata com os irmãos.

“Estava com um cavalo naquela relação com ele, normal. Aí encosta o cramulhão, eu mudo minha frequência, muda toda minha questão corporal, muda minha intensidade. Na hora, o cavalo relinchou no meio da cena, sabe assim? Foi uma explosão na hora que eu não acreditei. O cavalo estava quietinho”, contou o ator para o site IG.

Na entrevista, Gabriel avaliou que a mudança de energia na cena pode ter afetado a situação. “Toda aquela energia, sabe? Você vê como que as energias não devem ser esquecidas, são muito importantes. Tanto que, todo dia antes de entrar em cena faço uma oração, peço proteção, porque estou lidando com energias que eu desconheço”, disse.

Jared Leto?

Enquanto apareceu na novela, não foi uma pessoa que comentou a semelhança que a fisionomia do ator e músico tem com o também ator e cantor americano Jared Leto. Seria ele o Jared Leto brasileiro ou o verdadeiro Jared seria o Gabriel Sater americano?

