Saiba quem tem direito a receber R$ 2 mil do Governo Federal

Para quem ainda não está sabendo, as mudanças temporárias ocasionadas pela PEC dos benefícios já estão em vigor. Sendo assim, as pessoas com direito aos benefícios – tanto os já existentes quanto os novos – já colocaram as mãos no dinheiro. E tem mais! O governo também já até anunciou algumas datas para os pagamentos do próximo mês.

Apesar de todos os auxílios vigentes estarem realmente ajudando muitas famílias a segurarem as pontas, hoje nós vamos falar especificamente sobre o benefício pago aos taxistas, pois este ficou disponível pela primeira vez na última terça-feira, 16. Em resumo, essa classe de trabalhadores vai receber parcelas de mil reais.

Essa ajuda é temporária, portanto se estenderá apenas até o mês de dezembro.

O governo sabe como a vida de um trabalhador pode ser corrida, então está ciente de que algumas pessoas podem não ter tido a chance de pegar o dinheiro. Além disso, alguns “atrasados” só foram contemplados recentemente. Dessa forma, os taxistas que não tiveram acesso ao dinheiro ainda terão uma nova data para recebê-lo.

A última chance de sacar essa quantia ocorrerá no dia 30 de agosto.

Se esse é o seu caso, mas você não está com pressa, lembre-se que duas parcelas serão repassadas, pois uma é referente ao mês de julho enquanto a outra é a de agosto. Isso quer dizer que os trabalhadores vão receber R$ 2 mil. Quem não for, infelizmente irá perder esse valor que pode ser muito útil para dar um jeito nas contas acumuladas. Diferente dos taxistas, os caminhoneiros não tiveram essa oportunidade extra. Assim como vemos com os demais benefícios, eles tiveram que receber em uma data especifica, mas esta já passou. O único lado positivo dessa história é que eles também tiveram acesso a uma parcela dupla. Essa acabou sendo uma situação extraordinária, então nos próximos meses os valores deverão voltar ao normal. Sendo assim, tanto os motoristas de táxi quanto de caminhão vão voltar a receber apenas mil reais por vez. As pessoas que recebiam R$ 400 de Auxílio Brasil já estão levando R$ 600 para casa, e aquelas que só tinham R$ 55 de vale-gás também estão sacando R$ 120 de ajuda para a compra do botijão. Como já dito, todas essas mudanças só serão válidas até dezembro, portanto os benefícios mais antigos terão os valores reajustados e os recém-criados irão deixar de existir. Isso, é claro, a menos que alguma coisa mude. No mais, nós só podemos esperar para ver.

Fonte: Edital Concursos Brasil