Ruas do bairro Wanderley Dantas recebem pavimentação asfáltica

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), vem realizando em diversos pontos da cidade, serviços de tapa buracos e troca de solo, para receber a capa asfáltica. Na quarta-feira (10), a Rua João Florêncio, no Wanderley Dantas, recebeu as melhorias da prefeitura.

De acordo com o comerciante, Francisco do Carmo, há mais de três anos a via não recebia nenhuma ação do poder público.

“Hoje está bem melhor. Ver aqui as máquinas, fazendo um trabalho bacana e vai melhorar bastante para gente aqui na rua, pois estava horrível, cheio de buracos, crateras, lama, e agora não, agora está 100%”.

Nildomar Nines, encarregado de obras, explicou como está sendo realizado o trabalho.

“Estamos fazendo remendo profundo, que a gente chama tirando os borrachudos, para poder colocar o asfalto”, explicou.

Além do bairro Vanderlei Dantas, os trabalhos estão sendo realizados por toda a cidade. A avenida Getúlio Vargas, por exemplo, está recebendo serviço de tapa buracos com asfalto. Com isso, não só os bairros, mas, também, as principais vias de Rio Branco, estão sendo recuperadas.

