Roubo: Picolezeiro leva facada na barriga durante assalto no Conjunto Ouricuri

- Publicidade -

O picolezeiro identificado por Edivan Ângelus dos Santos, de 23 anos, quase teve a vida ceifada durante um assalto na noite desta quarta-feira, 17, na rua José de Araújo, bairro Ouricuri, parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações, o trabalhador estava retornando para a sua residência, quando foi abordado por um criminoso que anunciou o assalto.

José estava com o dinheiro do apurado do dia, que arrecadou com as vendas de picolés. Ao passar toda a quantia que tinha, o assaltante achou pouco, e desferiu uma facada, que atingiu a barriga do picolezeiro. Após a ação, o criminoso fugiu, e até o momento não foi preso.

O jovem mesmo ferido, conseguiu chegar até uma residência e pediu ajuda aos moradores. A Viatura do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e enviou uma ambulância para socorrer a vítima.

Edivan foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde deu entrada em estado estável. O golpe que atingiu a barriga do trabalhador foi superficial, sem risco de morte.

Uma guarnição da Polícia Militar e do Giro do Bope estavam no local, colhendo informações sobre o criminoso. Em seguida as equipes saíram em Patrulhamento, em busca do acusado.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Rio Branco