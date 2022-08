Roubo: Mulher sofre assalto à mão armada e tem moto roubada em Rio Branco

- Publicidade -

Uma mulher teve a motocicleta Biz, de cor branca, tomada em assalto por dois criminosos, no bairro Tangará, rua 7 de setembro, na noite desta segunda-feira (08). A vítima contou que os assaltantes estavam em uma moto e trafegavam sentido contrário ao dela, quando abordaram e obrigaram ela entregar o veículo. Os assaltantes fugiram após o crime.

A mulher procurou a polícia através do 190 do Copom, que rapidamente enviou uma guarnição do Giro (Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva) para atender a vítima. Quando os militares chegaram na ocorrência, a motociclista disse aos policiais que os criminosos estavam armados, e ameaçaram atirar, caso ela não entregasse a moto.

A vítima também informou aos PMs que a motocicleta tinha rastreador, sendo possível acompanhar o percurso que os bandidos fizeram após o roubo. Os agentes fizeram uma breve busca no sistema de rastreamento do veículo e localizaram a BIZ abandonada no bairro Raimundo Melo, na rua 11.

Essa prática dos bandidos de abandonar o veículo roubado, chama-se “esfriar” no mundo do crime, ou seja, se tiver rastreador o proprietário vai buscar, mas se não tiver, um ou dois dias depois a moto é usada para cometer crimes e outros fins.

Nenhum suspeito foi preso até o momento pela Polícia Militar.