Rosangela Moro briga com Mário Frias: “Era mais útil na Malhação”

Rosangela Moro (União), candidata à deputada federal em São Paulo, discutiu com o ex-secretário da Cultura e também candidato Mário Frias (PL-SP) no Twitter. A advogada, que é casada com o ex-juiz Sergio Moro, rebateu um comentário do ator criticando sua assinatura no manifesto em defesa da democracia articulado pela Faculdade de Direito da USP. Na última quinta-feira, durante participação no podcast 011 Podcast, a advogada também elogiou a ex-presidente Dilma e deu um “like” para a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

A discussão com começou após o ator relacionar a decisão de Rosangela de assinar o manifesto com suas declarações no podcast.