Ronaldo terá que passar por cirurgia no ombro, para por cinco meses e está fora da temporada

- Publicidade -

O Atlético-GO informou nesta quinta-feira que o goleiro Ronaldo, que vinha sendo titular da equipe, vai precisar operar o ombro. O tempo previsto de recuperação é entre quatro e cinco meses. Com isso, o jogador não joga mais nessa temporada.

O camisa 1 se machucou no jogo diante do Nacional, pela Sul-Americana, terça-feira (2), quando o Dragão venceu por 1 a 0, no Uruguai. Ele foi substituído aos 21 minutos do primeiro tempo e levado ao hospital.

Nesta quinta-feira (4), o médico do Atlético-GO, Avimar Teodoro, falou dos novos exames após a equipe voltar a Goiânia.

– Infelizmente é uma lesão cirúrgica. Ele será submetido à cirurgia, e a previsão para o retorno é de quatro a cinco meses.

Ronaldo, de 25 anos, foi contratado pelo Dragão em janeiro deste ano. Inicialmente, começou como reserva de Luan Polli, mas depois assumiu a condição de titular e se tornou um dos destaques do time. Tanto que teve o contrato renovado com o clube por mais três anos.

Com a ausência dele, Renan, que já o substituiu no jogo contra o Uruguai, deve assumir a posição de titular na sequência da temporada.