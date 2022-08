Romance no ar: Novo affair de Jesuíta Barbosa acompanha ator em evento e entrega: ‘Nos conhecendo melhor’

- Publicidade -

Jesuíta Barbosa esteve no show do especial dos 80 anos de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro, acompanhado do novo affair no domingo (07). Discreto, o intérprete de Jove na novela “Pantanal” não quis ser fotografado com Cícero Ibeiro, com quem esteve na praia do Leblon, Zona Sul da cidade, onde foi visto beijando o gaúcho na última semana.

Formado em Designer, Cícero se mudou para o Rio de Janeiro para concluir mestrado na área artística. Ele confirmou o romance com Jesuíta. “Estamos nos conhecendo melhor”, disse ao “Gshow”. Quem assumiu o namoro durante o evento foi Rafa Kalimann e José Loreto. Os dois deixaram a Cidade das Artes de mãos dadas.

Jesuíta Barbosa revela música favorita de Caetano Veloso

Apressado para não perder o show, Jesuíta Barbosa evitou falar sobre Cícero Ibeiro, mas fez questão de dizer que “Falso Leblon”, de autoria de Caetano Veloso, é a música predileta do repertório do cantor e explicou o motivo:

“É uma música melancólica como eu me sinto hoje: estou melancólico. Esse dia, meio nublado, chuvoso, me deixa assim”.

No tapete vermelho, um time de famosos como Juliette, Sergio Guizé, Alice Wegmann, Taís Araujo, Marcelo Serrado, Alinne Moraes, Sabrina Sato, Maria Gadú, Renata Vasconcellos, Danilo Mesquita, Cris Vianna, João Vicente de Castro, Wagner Moura, Dira Paes, Silvero Pereira, Bárbara Paz, Vanessa Giácomo, Anna Lima, Fabiana Karla, Rainer Cadete e Vanessa da Mata posaram para fotos.