Roger zomba de apoiador de Lula, e jovem responde: ‘Fome não é ideologia’

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o músico Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, compartilhou imagens do ato de lançamento de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte na noite de ontem, quinta-feira (19/8).

No post, Roger zombou de um jovem que disse durante uma reportagem que estaria apoiando o ex-presidente porque Lula é a

“esperança do brasileiro de ter comida no prato de novo”.

“Até parece que está faltando comida no prato desse cara”, debochou o cantor.

Em seguida, diversos apoiadores do presidente também zombaram do rapaz, que usou as redes sociais para se manifestar. “Vocês não me conhecem”, postou.

Em conversa com o Estado de Minas, o pregoeiro Bernardo Souza Faria, de 22 anos, disse ter ficado irritado com o post do cantor. “As pessoas estão completamente sem limites, a gente sabe como a internet é, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente”, afirmou.

Para o pregoeiro, os apoiadores do presidente estavam com “ódio e raiva”. “Meus amigos tomaram à frente e responderam muitos dos comentários de ódio contra mim. Eu não desejo isso para nenhum lado, nem o meu e nem o deles”, disse.

Bernardo disse também ser ativo politicamente porque gostaria de trabalhar com o assunto. “Eu sempre trabalhei no sentido de poder ajudar as pessoas. Penso que o governo tem essa função e não tenho vergonha de me identificar como eleitor de esquerda”, conta. “Eu sempre usei a política para poder fazer a diferença”.

O apoiador do ex-presidente disse que foi à Praça da Estação para poder escutar o que Lula tinha para falar. Ele conta que durante os governos do presidente, ele e a mãe tinham uma condição melhor, e que ele via isso também na sociedade.

“A fome não é uma pauta ideológica, se você é um ser humano e não se sensibiliza com pessoas que passam por isso, você não tem nada por dentro”, concluiu.

Fonte: EM