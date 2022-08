Rio Branco: mutirão de limpeza é realizado simultaneamente em bairros

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Cuidados com a Cidade e da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), avança no Programa “Acelera Rio Branco” e nesta semana atende os bairros Adalberto Sena, Xavier Maia e Wanderley Dantas.

O prefeito Tião Bocalom esteve nos locais e ressaltou o trabalho de excelência que a gestão está fazendo na questão da limpeza da cidade e reafirmou o que disse no ano passado, quando falou que ia acabar com a “Operação Verão”, pois segundo ele, o dever é trabalhar os 365 dias, e que é isso que a prefeitura está fazendo.

“A cidade tinha ruas que desde outras gestões há anos não arrumavam, é claro que são mais de 4 mil ruas aqui em Rio Branco, mas já arrumamos mais de 1.400, muitos bairros foram feitos quase que completamente, então eu estou muito feliz e eu tenho certeza que a população também está”.

O Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, explicou que a equipe conta com mais de 600 homens.

“Temos trabalhadores suficientes para concluir, o mais breve possível, essa limpeza pública, retirada de entulhos, a parte iluminação e também a desobstrução das bocas de lobo”.

Assis Benvindo, diretor-presidente da Emurb, afirma que os serviços têm sido muito bem aceitos pela comunidade, e que dentro de duas semanas os serviços de pavimentação devem ser concluídos.

“Começamos lá no Xavier Maia e fizemos todas as ruas. No Adalberto Sena viemos pelo lado que era o mais prejudicado, que é o lado da Limoeiro, Buriti, são ruas que estavam bastante deterioradas”.

Edeana de Oliveira mora na rua castanheira, localizada no bairro Adalberto Sena, há mais de 20 anos e disse não se fazia um serviço como este no bairro.

“Essa rua aqui era sempre abandonada, esse serviço que hoje está acontecendo, nunca tinha sido feito antes. Estou muito satisfeita”.

O aposentado, Antônio Plinio de Oliveira, agradeceu e ressaltou sua satisfação.

“Graças a Deus, essa equipe é muito trabalhadora. Estou gostando muito, o pessoal trabalha muito bem”.

Fonte: Assecom