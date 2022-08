“Rio Branco já nos abraçou”, diz Petecão a militância de Gladson durante caminhada ao lado de Bocalom

- Publicidade -

Na manhã deste sábado (27), o candidato a governador, Sérgio Petecão (PSD), foi às ruas do centro de Rio Branco com centenas de militantes para um “arrastão” que percorreu as imediações do mercado Elias Mansur, Terminal Urbano, Calçadão, e terminou em um “bandeiraço” no cruzamento de acesso ao bairro 6 de agosto.

A mobilização de rua, que teve início às 7h e terminou às 10h, contou com a presença do prefeito da capital, Tião Bocalom (Progressistas), e outros aliados políticos de peso.

O local do bandeiraço é um espaço muito frequentado por militantes políticos devido ao grande fluxo de veículos que vem do Segundo Distrito. Ao chegar no local, a militância de Petecão encontrou militantes do candidato Gladson Cameli

(Progressistas). Os organizadores das duas manifestações entraram em acordo para cada um ocupar um lado da avenida.

Com maior número de pessoas e melhor sonorização, a manifestação de Petecão se sobressaiu e chamou mais a atenção da população que passava em veículos e nas calçadas.