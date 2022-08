Rio Branco é atingida por ventanias e rajadas de vento que chegaram a 60 km/h

Como o tempo estava seco e há alguns dias não chovia, o vento levantou bastante poeira, fuligem e dispersou a fumaça que tem encoberto Rio Branco nos últimos dias. A Defesa Civil monitora possíveis ocorrências em relação à ventania.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que ainda no domingo (28), há possibilidade de geada fraca na região da Campanha Gaúcha ao amanhecer. Na noite do mesmo dia e, principalmente, na madrugada e no amanhecer de segunda-feira (29), também haverá formação de geada no Rio Grande do Sul (exceto no litoral e noroeste) e em Santa Catarina.

A geada será de intensidade moderada na Campanha Gaúcha e nas regiões serranas e de intensidade fraca nas demais áreas dos dois estados em razão do avanço do ar frio. Na segunda-feira (29), as temperaturas mínimas deverão variar entre -4°C e 2°C nas serras gaúcha e catarinense.