Reynaldo Gianecchini divulga valor do procedimento rejuvenescedor; veja

Reynaldo Gianecchini, de 49 anos, se submeteu a um procedimento de rejuvenescimento facial e mostrou o resultado da intervenção médica em suas redes sociais nesta sexta-feira (26/8).

A nova aparência do ator chocou, de forma positiva, a web e devido ao burburinho em torno deste “tratamento mágico”, a coluna conversou com a Dra. Fernanda Nichelle, médica pós-graduada em dermatologia, para entender como e quanto custa este rejuvenescimento facial.

“A aplicação de toxina botulínica na face custa a partir de R$ 2.000,00. Já o bioestimulador, cada frasco custa a partir de R$ 2.500,00. Pode-se aplicar dois frascos na mesma sessão e orienta- se que sejam feitas três sessões com intervalos mensais. Se usarmos algum outro tipo de rejuvenescedor, como o remodelador de colágeno, ou o próprio ácido hialurônico injetável, para hidratar a pele, uma única sessão completa pode sair em torno de R$ 12 mil a R$ 15 mil reais”, disse a médica.

Fernanda Nichelle também explicou como funciona este processo que garante uma aparência mais jovem ao paciente:

“Quando se trata de um rejuvenescimento global da face e o paciente quer um resultado quase que imediato, nós temos vários recursos e geralmente usamos todos eles para que o resultado seja perceptível em um primeiro momento. Então, hoje em dia, a gente usa o bioestimulador de colágeno e quando é necessário volume se faz preenchimento com ácido hialurônico; já o bioremodelador de colágeno ajuda a deixar a pele mais viçosa, que dá aquele glow mais imediato”.

“A injeção de ácido hialurônico serve para deixar a pele mais hidratada. Claro, tudo isso associado ao uso ainda da toxina botulínica. Dessa forma, de uma maneira mais rápida se alcança o resultado bastante significativo. A questão é que em uma sessão o paciente vai ter um valor mais elevado obviamente do tratamento e esse tratamento precisa de uma continuidade, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno se faz necessária três sessões e a indicação é que seja feita uma por mês”, completou.

Apesar do tratamento, Reynaldo Gianecchini diz que lida de maneira equilibrada com o envelhecimento. Em janeiro de 2022, ele assumiu os cabelos grisalhos e comemorou a nova fase nas redes sociais. Se depender dos seguidores do ator nas redes sociais, o resultado está mais do que aprovado.