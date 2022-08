Reviravolta na novela ‘Pantanal’! Miriam chega para abalar casamento de Juma e Jove

No capítulo desta segunda-feira (08), da novela “Pantanal”, a chegada de uma nova personagem vai abalar ainda mais o recente casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen): Miriam, uma agroecóloga interpretada por Liza Del Dala. Não custa lembrar que a relação da “mulher-onça” com o filho mais novo de José Leôncio (Marcos Palmeira) azedou de vez quando Jove traiu Juma ao fazer uma foto do Velho do Rio (Osmar Prado).

A revolta exagerada de Juma só comprova que a filha de Maria (Juliana Paes) é a personagem mais chata da novela das nove, marcada em seu último capítulo por quatro casamentos e uma morte. E se você quer saber quem é Miriam, o Purepeople te conta!

Novela ‘Pantanal’: quem é Miriam, novo affair de Jove?

No remake da novela exibida originalmente em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999), Miriam e Jove se conhecem quando o irmão de José Lucas de Nada (Irandhir Santos) viaja até Santa Catarina para se especializar em um modo de plantação que quer implantar no Pantanal.

Ao se aproximar da jovem, por quem é chamado de “príncipe herdeiro”, o rapaz até tira a aliança de casamento, conta o portal “Gshow”. E alguns capítulos mais tarde, uma nova mudança atinge o casamento de Jove e Juma, na novela de Bruno Luperi.

Fonte/ Portal Yahoo.com