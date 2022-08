Reviravolta: Márcia Bittar pode ser candidata ao Senado na chapa do MDB Se a manobra política for consolidada, o governador Gladson Cameli não poderá lançar o deputado federal Alan Rick como seu vice

- Publicidade -

Você piscou e o tabuleiro da política acreana se moveu. O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que estava dialogando com o MDB, para se unir como candidato ao Senado à chapa de Mara Rocha, pode ser substituído por Márcia Bittar (PL). A informação de que Márcia seria a candidata ao senado do Movimento Democrático do Brasil, no Acre, passou a circular na tarde desta quarta-feira, 3.

A articulação para que Márcia seja a candidata ao Senado, ao lado de Mara Rocha, que disputa o governo do Estado, foi feita pelo presidente do União Brasil, senador Márcio Bittar. Ao jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, confirmou a dobradinha política.

Se a manobra política for consolidada, o governador Gladson Cameli não poderá lançar o deputado federal Alan Rick como seu vice, na disputa pela reeleição.

Sendo assim, os eleitores terão que esperar até a próxima sexta-feira, 5, dia em que o PP e o MDB farão suas convenções, para saber realmente como ficarão as chapas.

Outra incógnita que fica é: e o deputado Jenilson Leite, como fica com o novo arranjo? Jenilson concorrerá realmente ao Senado ou se lançará na disputa ao governo, tendo Jorge Viana como candidato ao Senado? Aguardemos as novas movimentações do tabuleiro da política acreana.

Fonte/ A Gazeta do Acre