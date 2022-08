Revelada a lista de quem precisa atualizar o CadÚnico

- Publicidade -

Para que o cidadão que recebe os benefícios sociais do governo continue fazendo parte desses programas é preciso efetuar a atualização periódica do Cadastro Único (CadÚnico). Dessa forma, quem deixa de atualizar seus dados no prazo estabelecido pode ter os repasses bloqueados e até suspensos.

Assim, há um grupo que precisa realizar atualizar o cadastro até o dia 12 de agosto para evitar essas consequências. São famílias que tiveram inconsistências encontradas depois do cruzamento dos seus dados com o de outras bases.

Prazo prorrogado

A princípio, o prazo iria até o dia 10 de junho, porém, o Ministério da Cidadania determinou a prorrogação após grandes filas se formarem nos municípios.

Ademais, o prazo para os cidadãos que devem realizar a revisão cadastral também foi prorrogado e irá até 14 de outubro. Dessa forma, a convocação é para quem está sem atualizar o cadastro há mais de dois anos.

Como fazer a atualização cadastral?

Devido a pandemia da Covid-19, muitos beneficiários estão sem efetuar a atualização do CadÚnico desde 2016 ou 2017. Assim, esses cidadãos voltaram a ser convocados pelo Ministério da Cidadania neste ano.

Para efetuar a atualização do CadÚnico, o cidadão deve se dirigir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) próximo a sua casa.

Dessa forma, o responsável familiar, preferencialmente mulher, deverá apresentar seus documentos pessoais e de todos os membros da família e no caso de pessoa indígena, deverá apresentar também o Registro de Nascimento Indígena (RANI).

Portanto, o atendimento será feito por um profissional, que fará uma nova entrevista para verificar as informações.

Enfim, qualquer mudança na composição do lar deve ser informada, como: mudança de endereço, contratação em um novo emprego, morte ou nascimento de um membro, entre outros.

