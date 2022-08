Repórter com câncer raspa cabeça e se emociona: “Não é o que importa”

- Publicidade -

Em tratamento contra o câncer pela quinta vez, a repórter Susana Naspolini decidiu raspar a cabeça após perder muitos fios durante o tratamento. A jornalista da Globo chegou a usar uma touca especial para evitar a queda dos cabelos restantes, mas optou por ficar careca e contou com a ajuda da filha, Julia.

Em vídeo publicado no Instagram, Naspolini explicou a decisão e disse que não se sentia à vontade para sair de casa com buracos no couro cabeludo provenientes da quimioterapia para tratar o câncer no osso da bacia.

“De ontem para hoje, o cabelo caiu muito mais, está muito ralinho, principalmente aqui atrás, tem muito buraco, não dá para sair na rua, não me sinto confortável com ele na rua. Então eu resolvi raspar, porque está caindo muito”, justificou Naspolini.

Em um momento do vídeo, Susana chamou Julia para ajudá-la a usar maquininha e raspar o cabelo. Com bom humor, ela reclamou dos “caminhos de rato” que ficaram na cabeça e disse que irá concluir a mudança de visual em um salão de beleza.

Ao agradecer a filha e ao público pela força e pelo carinho, a repórter se emocionou: “Gente, é isso o que importa. Careca! Ai, que estranho! Estranho, mas necessário. Ninguém quer, mas não é o que importa. Obrigada pela torcida, vamos continuar rezando que a gente vai chegar lá. Um beijo!”.