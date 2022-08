Renato Gaúcho pode assumir o Grêmio nos próximos dias

- Publicidade -

Renato Gaúcho pode estar perto de voltar à beira dos gramados. O treinador não assume nenhum trabalho desde a sua saída do Flamengo, ainda em novembro de 2021, após a derrota para o Palmeiras na grande final da Libertadores.

Desde então, hora ou outra, o nome do técnico é ventilado em alguma equipe do futebol brasileiro. A mais recente delas, é o Grêmio, que pode ter a saída de Roger Machado.

Apesar do Tricolor estar na zona de classificação para a Série A do Brasileirão, os últimos resultados não são bons. Após um empate por 2 a 2 com o líder Cruzeiro, a equipe acabou saindo derrotada para o Ituano, em casa, por 1 a 0.

Nome de Renato ganha força no Grêmio

Grande parte da torcida já perdeu a paciência com Roger Machado e pede pela saída do treinador, o que pode acontecer em causa de outro mau resultado. Desta forma, o nome de Renato Portaluppi se torna o favorito.

Renato, inclusive, fez grande história no Grêmio, tanto como jogador, quanto como treinador, tendo sido campeão de quase tudo o que foi possível.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil