Renasci: A Cantora Paula Fernandes e o namorado sofre grave acidente de carro

Paula Fernandes contou neste domingo (28) que sofreu um acidente de carro na noite de sábado (27). Ela disse que estava dirigindo e seu namorado Rony Cecconello, estava no banco do passageiro,quando um outro veículo desgovernado a acertou pela traseira.

A sertaneja compartilhou uma foto de como seu carro ficou e detalhou que seu carro capotou algumas vezes e se arrastou pelo asfalto até parar. Paula ainda revelou que chegou a machucar o braço e que o noivo teve apenas alguns arranhões. “Eu ainda não sei bem como eu tô… Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim. Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar. Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem”.

“Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente. O que nos salvou? Deus, o carro que se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa. Nós estamos bem, assustados, mas bem”, avisou.

Ela segue dizendo: “Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço… E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido. Eu sei que a minha hora vai chegar e pude experimentar isso com muita clareza ontem. Mas, diante do presente de estar viva e poder escrever esta mensagem, quero recomeçar, refletir mais sobre tudo isso e seguir. Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida. A gente é finito… Temos que aproveitar nosso tempo aqui. Agradeço todas as mensagens de afeto e carinho pelo meu aniversário. E agora que renasci, temos muito mais para celebrar”.