Redução no preço do litro da gasolina começa a valer nesta terça-feira (16)

- Publicidade -

A redução do valor do litro da gasolina A vendida a distribuidoras passa a valer a partir desta terça-feira (16). Segundo o anúncio feito pela Petrobras, na segunda-feira (15), o valor passa de R$ 3,71 para R$ 3,53, uma queda de R$ 0,18 por litro (ou 4,85%).

Com isso, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba, diz a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos.

A redução é a terceira promovida pela estatal em menos de um mês. Na semana passada, a Petrobras também anunciou nova queda no preço do diesel vendido a distribuidoras. O valor passou de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, uma redução de R$ 0,22 por litro ou queda de 4%.O anúncio veio uma semana após a estatal cortar em R$ 0,20 (ou 3,5%) o preço do litro do combustível. No dia 19 de julho, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de R$ 0,20 por litro, queda é de 4,93%.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, diz em nota a petroleira.

Fonte/ Jornal Opinião