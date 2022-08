Recuperado: Guarnição da Polícia Militar localiza veículo roubado abandonado na Estrada Apolônio Sales

- Publicidade -

Um veículo foi recuperado pela Polícia Militar, na estrada Apolônio Sales, bairro Apolônio Sales, na noite desta sexta-feira (19), em Rio Branco.

Conforme informações da PM, era feito um patrulhamento de rotina pela região, quando a guarnição foi abordada por alguns moradores do bairro, para informar que havia um veículo Fox, de cor preta, placa NAB-4455, abandonado há três dias no local.

Os militares se deslocaram para confirmar a veracidade dos fatos, e ao chegar, localizaram o veículo no endereço citado pelos populares. Ao fazer uma consulta no sistema informatizado, os agentes constataram que o veículo tinha restrição de roubo.

Foi acionado um caminhão guincho para resgatar o carro e encaminhar até a Delegacia de Flagrantes, para lavrar os autos, e em seguida o veículo foi levado para o pátio do Detran. A PM localizou o dono do veículo e avisou a situação do carro, foi informado ao proprietário, que o automóvel pode ser retirado no pátio do Detran/AC.