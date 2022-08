Recruta da PM perde parte da mão após explosão de granada durante treinamento

- Publicidade -

Um recruta da Polícia Militar de Minas Gerais sofreu um grave ferimento após a explosão de uma granada durante treinamento na Escola de Formação de Soldados, no último domingo, 08 de agosto. Ele perdeu parte de uma das mãos.

De acordo com informações divulgadas pelo UOL, o acidente aconteceu durante uma atividade no bairro Prado. Neste exercício, os alunos lançavam uma réplica do explosivo em um primeiro momento, para depois lidar com o artefato.

Na segunda parte do treinamento, o jovem de 24 anos ficou gravemente ferido após a granada estourar na própria mão.

Sem risco de morte

O soldado foi encaminhado às pressas a um hospital da cidade, onde foi submetido a cirurgia. O comando da Academia de Polícia Militar (APM) informou que o rapaz não corre risco de morrer.

A Polícia Militar não divulgou maiores detalhes sobre assunto, informando, apenas, que instaurou um inquérito para apurar o caso.

Fonte/ Portal Yahoo.com