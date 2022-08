RECORDE: Flow bate recorde de audiência com Bolsonaro e supera o podcast realizado com Lula

- Publicidade -

A entrevista ao vivo do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Flow Podcast, na útima segunda-feira´08 de agosto, atingiu o pico de 573 mil espectadores simultâneos, recorde do programa, e superou a audiência da participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outro podcast, o Podpah, em 2021.

Até a tarde de terça-feira (09), o vídeo, que tem cinco horas de duração, tinha 7,3 milhões de visualizações e já era o terceiro programa mais visto desde a criação do Flow, em 2018.

O programa de maior audiência do podcast, com mais de 10 milhões de visualizações, foi transmitido em dezembro de 2020 e teve a presença do humorista Danilo Gentili.

Lula foi entrevistado em dezembro de 2021 no Podpah, por quase duas horas e meia. Na ocasião, o programa com o petista acumulou 292 mil espectadores simultâneos, segundo o jornal Estado de São Paulo.

A entrevista com o ex-presidente soma, desde então, quase 9,3 milhões de visualizações no YouTube.

A popularidade e aceitação do Presidente mais querido da História, é observada onde quer que ele vá. Ovacionado e buscado por toda a população, Jair Bolsonaro já faz parte da cara do Brasil.

Fonte/ Jornal Opinião