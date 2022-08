Recenseadores do Censo 2022 já registraram mais de 5 assaltos desde que começaram as coletas de informações

- Publicidade -

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Acre, cinco assaltos a recenseadores já foram registrados em agosto, mês em que teve início a coleta de informações do Censo 2022.

O órgão estatal confirmou o roubo de dois Dispositivos Móveis de Coleta (DMC), usados pelos servidores, além de objetos pessoais dos trabalhadores, como telefones celulares.

De acordo com o IBGE, quando há roubo ou furto dos DMC, o aparelho é rastreado, apagado e inutilizado, sem prejuízo do sigilo garantido aos informantes ou moradores, assegurando que os dados gravados no dispositivo móvel de coleta são criptografados.

No Estado, cerca de 680 recenseadores devem visitar pelo menos 200 mil domicílios nas 22 cidades acreanos, em um período de três mês.

Fonte/ A Gazeta do Acre