Raphinha cheio de moral no Barça: Xavi o compara a Neymar e Rivaldo

O atacante brasileiro Raphinha, recentemente contratado pelo Barcelona junto ao Leeds United, da Inglaterra, vive um período de “lua de mel” com Xavi Hernández. O treinador catalão surpreendeu os jornalista ao fazer uma comparação unificada de Raphinha com outros jogadores brasileiros:

“Ele é diferente de todos os brasileiros com quem trabalhei. É o perfil de ponta puro. Se parece com Neymar, mas tem uma finalização parecida com a de Rivaldo”, disse Xavi.

E a recíproca é verdadeira, porque Raphinha derramou-se em elogios ao novo treinador, apesar do pouco tempo em que trabalham juntos:

“Algo que já tinha visto e me chamou a atenção é a forma de jogar, e agora de treinar, sempre perto do gol rival, algo que nós atacantes adoramos. A forma de pressionar, sempre buscando o contato com a bola e os gols, gosto muito desse estilo, me ajuda muito. Também gosto que tem uma maneira de trabalhar próximo aos jogadores e isso é algo que gosto nos treinadores. No pouco tempo que estou aqui, é um treinador que está sempre próximo, procurando ajudar da melhor forma possível. Ele sabe como tratar o jogador e as necessidades que ele tem”, revelou o brasileiro.