Raio atinge casa, causa incêndio e pai salva família antes de perder tudo: ‘foi um herói’

A casa de uma família, localizada no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista, foi destruída por um incêndio provocado após a queda de um raio no imóvel, na madrugada desse domingo (21). Miguel Silva Vieira, de 29 anos, foi quem salvou os três filhos e a esposa com a ajuda de um vizinho.

Eles ficaram feridos e perderam tudo o que tinham após o incêndio danificar os bens da família. O caso aconteceu durante um temporal que atingiu a capital. A proprietária da casa, Daniela Araújo, de 26 anos, contou ao g1 que a família passou por momentos de desespero, mas conseguiu sair do local a tempo com a ajuda do marido.

“Meu marido salvou a gente, nós íamos morrer. Não tinha como sair [pela porta], saímos pelo teto”, explicou a jovem.

A família acordou assustada com um barulho das telhas quebrando e caindo no forro do quarto em que dormiam. Ao ouvir o estrondo, o marido dela tentou arrancar o ar-condicionado para sair do imóvel, mas não conseguiu e pediu ajuda aos vizinhos.

Na ocasião, um dos vizinhos subiu no telhado da residência e, com a permissão do casal, quebrou o telhado. As crianças, de 8 e 2 anos, e um bebê, de seis meses, foram os primeiros a sair da casa.

“No que quebrou [o telhado], ele passou os meninos de um por um. Primeiro foi o menorzinho, de seis meses, depois o de dois anos, o de oito, eu e ele por último. Ele foi um herói, ele salvou a gente”, afirmou.

Segundo Daniela, as crianças inalaram muita fumaça, todos estão com queimaduras, exceto pelo bebê. Segundo a mãe, ele ainda está muito assustado. O marido dela foi quem teve ferimentos mais graves, com queimaduras de terceiro grau.

As chamas destruíram roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, documentos e até a motocicleta da família. Por isso, a família iniciou uma campanha para arrecadar doações para reconstruir a casa.

“Eu peço que quem puder, nos ajude com qualquer coisa, qualquer coisa que seja para gente, para os nossos filhos. Quem puder ajudar, nos ajude, porque nós queremos construir a nossa casinha de novo, né? Levantar [a casa], porque lá não sobrou nada”, pediu Daniele.

Para doar roupas, calçados ou qualquer outro tipo de ajuda, os interessados podem entrar em contato pelo telefones (95) 98114-6137, (95) 98411-4498 e (95) 99124-3472.