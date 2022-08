Rafael Nadal e Shakira tiveram romance secreto, afirma fotografo Jordi Martin

- Publicidade -

Após a separação de Piqué, fontes próximas de Shakira afirmam que a cantora está “muito zangada” e “deprimida” com as aparições públicas com a nova namorada. Entretanto, durante um programa de TV, o paparazzo Jordi Martin revelou que a artista teve um romance secreto com o tenista Rafael Nadal. Foi Martin quem divulgou as fotos recentes de Piqué com Clara Chia Marti, nova namorada do atleta.

O momento aconteceu durante uma participação do profissional na América TV, da Espanha. O romance, entretanto, teria acontecido antes de Shakira iniciar o relacionamento com Piqué. O fotógrafo revelou a informação após negar que a colombiana teve um affair com o cantor Alejandro Sanz.