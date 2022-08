Rafa Kalimann chora ao esquecer bolsa de R$ 17 mil em voo; veja o modelo

- Publicidade -

Qual seria a sua reação? Ao fazer uma conexão de voos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, Rafa Kalimann deixou para trás uma bolsa avaliada em aproximadamente de R$ 17 mil.

“Esqueci a bolsa dentro do bolsão do avião e isso me fez perder a conexão”, contou a influencer, que estava a caminho de Uberlândia, Minas Gerais, para ver e presentear o sobrinho, Gabriel.

“Quando desembarquei [em Campinas], percebi que essa [bolsa] abençoada não estava comigo. Chorei largada”, completou ela. Rafa contou com a ajuda de uma funcionária do aeroporto para remarcar o voo e conseguir um hotel em que pudesse descansar até o novo embarque.

No fim, apesar dos atrasos e de um baita prejuízo, a vice-campeã do “BBB 20” reencontrou Gabriel e comemorou. “Esse abraço faz tudo valer a pena”, derreteu-se.