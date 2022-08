Quem é o único ator bolsonarista com emprego garantido na Globo

- Publicidade -

Dizer abertamente “sou bolsonarista”, sendo ator contratado da Globo, exige dose extra de ousadia. A maioria dos artistas da emissora se declara de esquerda e apoia Lula nessas eleições.

Uma exceção é Humberto Martins. O veterano — famoso pelos personagens descamisados em novelas cômicas — não só vota no atual presidente como faz avaliação positiva de sua gestão.

“Está governando para quem precisa. De certa forma, estou satisfeito com o governo”, disse à ‘Veja’. Seu posicionamento horroriza vários colegas de trabalho.

Em 2019, quando fazia ‘Verão 90’, ele defendeu o presidente em postagens no grupo de WhatsApp do elenco da novela. Houve uma revolta on-line. Alguns atores refutaram seu apoio a Bolsonaro e saíram do grupo.

Apesar de ser um ‘estranho no ninho’, Humberto Martins está em alta na Globo. Enquanto dezenas de artistas não tiveram o contrato renovado, ele vive uma situação confortável.

Fará um personagem de destaque em ‘Travessia’, folhetim que vai ocupar a faixa das 21h após ‘Pantanal’, em outubro. Ele interpreta Guerra, empresário milionário que investe em um shopping ligado ao metaverso. O personagem é pai da influenciadora Chiara, papel de Jade Picon.

O ator tem ótima relação com a autora Gloria Perez. Trabalharam juntos em vários sucessos: ‘Barriga de Aluguel’ (1990), ‘O Clone’ (2001), ‘América’ (2005), ‘Caminho das Índias’ (2009) e ‘A Força do Querer’ (2017). O galã é uma espécie de talismã da novelista.

Aliás, Gloria Perez já foi duramente criticada nas redes sociais por quem deduziu que ela votou em Jair Bolsonaro em 2018. Chegaram a usar o assassinato de sua filha, a atriz Daniella Perez, para atacá-la. Diante da hostilidade, o próprio presidente postou um tweet em solidariedade à autora.