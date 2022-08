Quatro concursos e processos seletivos encerram inscrições esta semana

Os candidatos serão avaliados por análise de títulos, de acordo com as regras definidas em edital. Os contratados vão atuar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

As inscrições abrem no dia 28 de julho e seguem até 3 de agosto por meio do preenchimento de um formulário eletrônico. Os candidatos serão avaliados pelo currículo seguindo critérios estabelecidos em edital.

Polícia Militar – 5 de agosto

O concurso público da Polícia Militar tem 20 vagas para o cargo de Oficial Combatente, além da formação de cadastro reserva. Os salários são de R$ 7.015,91. A banca escolhida para a organização do certame foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As vagas são divididas entre homens (18) e mulheres (2), assim como as de cadastro reserva. Os candidatos devem ter diploma de nível superior no curso de Direito. As inscrições devem ser realizadas no site da Cebraspe até 5 de agosto.