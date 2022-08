Quarto 12: Homem é vítima de tentativa de homicídio dentro de motel em Rio Branco

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio foi registrada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, na noite desta quinta-feira (25).

Conforme informações, a vítima identificada por Francisco de Castro Lima

Filho, de 43 anos, estava há 5 dias hospedado em um dos quartos do Motel OK, quando recebeu dois homens no apartamento de número 12. Cerca de 20 minutos depois da chegada, os dois indivíduos deixaram o estabelecimento.

Em seguida, Francisco correu todo ensanguentado até a recepção do motel e pediu ajuda aos funcionários. O homem teria sido esfaqueado pelos homens que deixaram o apartamento.

Um dos funcionários do motel, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a viatura (01) de suporte avançado para prestar os primeiros socorros a vítima.

Castro foi estabilizado no local e em seguida encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.

Segundo o médico do SAMU, a vítima tinha perfurações graves no tórax e uma com exposição de vísceras no abdômen. A equipe do trauma foi solicitada, para que Francisco realize uma cirurgia de emergência e em seguida passe por uma avaliação mais rigorosa para saber a real gravidade das lesões.

A Polícia Militar esteve no local, fez o isolamento da área para o trabalho da perícia ser realizado. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Veja o Vídeo: