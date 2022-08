Qual É O Salário Do Atacante Hulk No Atlético-MG?

Com 36 anos recém completos, Hulk já está entrando na parte final de sua carreira, quando seu contrato com o Galo terminar já estará com 38 anos. Apesar disso, perguntado se o Atlético será seu último clube, o atacante disse que não sabe, que pretende cumprir o contrato, mas que só pensará nesse assunto no futuro:

“É difícil a gente falar se é o último clube, se é o último ano de contrato, se vai ficar mais 1,2,5 anos. Se você me perguntar hoje o quanto que eu estou feliz, o quanto eu me sinto bem, adaptado, familiarizado aqui, eu digo que não estou 100, estou 1000%. Estou muito feliz aqui. Tem até um amigo meu que é da Espanha, que está aqui em casa, ele até falou que nota que o Atlético é um clube muito família. Isso é muito bacana, quando você chega no seu ambiente de trabalho e se sente em casa, se sente junto com sua família. Eu estou muito feliz aqui, espero cumprir meu contrato dando o meu melhor e se tiver que esticar o meu contrato, se eu estiver bem fisicamente, bem e com vontade de jogar, eu vou fazer de tudo para continuar. O que eu posso dizer é que enquanto eu estiver aqui, vou dar sempre o meu melhor e vou honrar essa camisa.