Quadrilha é presa em flagrante por furto de mais de R$ 50 mil de Lotérica no interior de Rondônia

A Polícia Militar do 10º Batalhão em Rolim de Moura, durante o trabalho conjunto entre as equipes de radio patrulhamento, patrulhamento de trânsito (PTRAN) e Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), prendeu 05 bandidos na manhã deste domingo (07), após a prática de furto de mais mais de 50 mil reais em espécie de uma Casa Lotérica do município.

Segundo a polícia, os criminosos arrombaram parte do telhado do estabelecimento comercial, que ficava no bairro Cidade Alta, e logo após entrar teriam arrombado o cofre onde estava todo o dinheiro. Três suspeitos foram capturados após tentativa de fuga em duas motocicletas e um deles foi preso ao sair do estabelecimento.

Cinco homens foram identificados, sendo; Edevaldo Francisco da Silva, Fernando Neves da Silva, Walison Noibal Silva, Weverton da Silva Venâncio e Rafael Medeiros Sabino, que em 2019 foi preso em Rolim de Moura com 745 quilos de drogas.

Após o dinheiro, cerca de 52 mil reais, um celular e algumas joias que haviam sido roubadas pelos suspeitos foram recuperados pela polícia. Dois veículos, celulares e objetos usados ​​pelos mineiros para arrombar o muro e o cofre também foram apreendidos.

