PT deve lançar Jorge Viana e Marcus Alexandre na disputa ao governo do Acre

A decisão de quem vai disputar o governo do Acre pela Federação Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, foi para os pênaltis e de ser consolidada somente na noite desta sexta-feira, 05 de agosto, durante a convenção do Partido dos Trabalhadores, em Rio Branco.

Entretanto, passou a circular, no início desta tarde, a informação de que o ex-senador Jorge Viana (PT) disputará o governo do Acre, tendo como vice o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. A chapa de peso pode contar ainda com o ex vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, na disputa ao Senado.

A mensagem repassada pelo presidente do PT, Manoel Lima, aos filiados do partido dá a entender que a tão sonhada chapa petista pode mesmo se consolidar.

“Companheiros e companheiras, posso assegurar a cada um de vocês, quen na convenção do partido dos trabalhadores, estaremos anunciando nossa chapa majoritária. Fruto do debate, da contribuição e do desejo de cada um de vocês, que nesses últimos dias discutiram, questionaram e fizeram com que a gente tomasse uma decisão baseado no desejo de todos aqueles que sonham e acreditam no Acre melhor”, afirmou Manoel Lima.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Jorge Viana diz que a decisão da chapa foi tomada levando em consideração o desejo da população. “O que eu estou ouvindo, me toca o coração, é sobre a vida das pessoas, é sobre o nosso Acre. E eu não vou ficar parado vendo eles destruírem tudo aquilo que nós fizemos”, declarou.

Fonte/ A Gazeta do Acre