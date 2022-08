PSB lança candidatura de Jenilson Leite ao Senado

- Publicidade -

Após semanas de muita tensão que culminaram no rompimento do diálogo sobre uma possível aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Acre acabou ficando isolado e lançou, nesta sexta-feira, 5, a candidatura do deputado estadual Jenilson Leite ao Senado Federal.

Jenilson havia sido cotado para sair candidato ao governo na chapa em que Jorge disputaria ao Senado, mas a relação não prosperou. Diante disso, o PSB decidiu concorrer ao Senado e traz como primeiro suplente o ex-deputado federal e presidente do partido, César Messias.

“Estávamos construindo a caminhada para o governo do Estado, mas, nós não fomos compreendidos e nem apoiados. Mas, Deus deu a oportunidade de ser senador da República, assim faremos para honrar o povo acreano, o povo brasileiro”, declarou Jenilson Leite.

Após o rompimento com a Federação Esperança do Acre, formada pelo PT, PCdoB e PV, o Partido Socialista Brasileiro ficou isolado e, até o momento, não tem candidato ao governo do Estado.

