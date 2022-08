Prova dos Três Tambores é uma das atrações desta quarta-feira, na Expoacre 2022

- Publicidade -

Após dois anos de espera, a Prova dos Três Tambores será finalmente realizada nesta quarta-feira, 03 de agosto, na Arena de Rodeios e Esportes Equestres de Rio Branco, que marca a programação do 5º dia da maior feira de negócios e entretenimento do Acre, a Expoacre 2022.

A competição será a partir das 18h com a expectativa 120 atletas participando, dentre as 11 modalidades. Uma das modalidades desafia a realização do contorno em volta dos tambores, que ficam na arena em forma triangular a uma distância de 30 metros cada, nomeando vencedor o competidor que fizer o percurso em menos tempo.

O Estado do Acre mantém grande relevância com o esporte, já tendo conquistado os títulos de bicampeão nacional e vice-campeão no internacional.

Veja a programação completa da Expoacre nesta quarta-feira, 3: