Propostas de Mara Rocha contemplam investimentos na produção agrícola e geração de emprego para o Acre

A caminhada da Esperança no Vila Acre começou as 8h desta quarta-feira, 24, quando a candidata ao governo do MDB, deputada federal Mara Rocha chegou para visitar a população e comerciantes da região. Mara que tem objetivo de criar mecanismos para garantir o incentivo a geração de emprego, destacou que a produção rural vai ter total apoio em sua administração.

Durante a caminhada a militância passava entregando santinho da candidata as pessoas da região e colocando adesivo nos carros. Ao chegar a Vila Acre, Mara abraçou os pedestres, os comerciantes e produtores rurais.

“Em nosso governo vamos trabalhar para criar as condições que gerem emprego, facilitando para os empresários e comerciantes a contração de novos profissionais. A população pode ter certeza que o Acre será uma terra de oportunidades e desenvolvimento em sua infraestrutura, saúde, educação e na produção”, disse Mara aos comerciantes e moradores do Vila Acre.

O comerciante João Fernandes disse que o Acre precisa de uma governante que tenha mais visão com relação ao crescimento do Estado. “Eu vejo na Mara uma candidata com visão ao falar da produção rural, porque em todo o mundo o desenvolvimento vem de lugares que produz e consegue usufruir e vender o que colhe”, frisou Fernandes.

Fonte:Assessoria