Promotor de Justiça é preso em flagrante suspeito de matar idoso a tiros

Um promotor de Justiça foi preso em flagrante na última quinta-feira (18), suspeito de matar um idoso de 72 anos a tiros dentro de uma residência.

De acordo com informações de testemunhas, o promotor, que não teve identidade revelada, entrou em contato com a vítima e dirigiu até casa dela. No local, os dois se desentederam e, logo depois, foram efetuados disparados com uma arma de fogo. O acusado também teria atingido os dois filhos do idoso.

Imagens de câmeras de segurança mostraram ainda o suspeito deixando o local e entrando no carro antes de ser atingido por outro veículo. Pessoas também arremessaram objetos e o homem foi contido minutos depois, antes de ser preso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que um homem de 66 anos foi preso em flagrante, suspeito de participação em um homicídio. O caso segue investigado pela Polícia Militar e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

Fonte/ Portal ISTO É