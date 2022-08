“Prometemos e estamos construindo a ponte da Sibéria”, diz Gladson durante caminhada em Xapuri

- Publicidade -

Em sua primeira agenda no interior, o governador Gladson Cameli, candidato à reeleição ao governo do Acre, foi à Xapuri, nesta sexta-feira, 19, conversar com a população e mostrar que tem as melhores propostas para continuar trabalhando pelo estado durante os próximos quatro anos.

Cameli estava acompanhado de sua vice na chapa, Mailza Gomes, do candidato a senador Ney Amorim e do candidato a deputado estadual Manoel Moraes. Juntos, eles percorreram as principais ruas da Princesinha do Acre, como o município também é conhecido, onde receberam o apoio de comerciantes e moradores.

“A população de Xapuri sempre me acolheu de braços abertos em todas as campanhas e este ano não poderia ser diferente. Fizemos muitos investimentos aqui e faremos muitos mais em nosso segundo mandato”, declarou o governador.