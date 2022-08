Projeto Qualifica Acre dá início a cursos e alunos recebem material gratuito

- Publicidade -

Por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), o Estado do Acre contratou, após licitação, a empresa de qualificação profissional Praxis Educa para oferecer capacitação, com oferta de 13.500 vagas em cursos de áreas técnicas para formação profissional, como agricultura básica, carpinteiro, auxiliar de contabilidade, eletricista, operador de caixa de supermercado, entre outros.

A procura para participar de um dos 50 cursos, nas mais diversas áreas, superou as expectativas, pois mais de 15 mil pessoas se inscreveram. Os alunos selecionados receberam o material didático e agora estão recebendo os uniformes.

Foram cinco os municípios contemplados: Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Para a coordenadora da Praxis no Acre, Maiara Carolina Martins, a procura pelos cursos tem surpreendido a todos, pois uma das exigências do Estado é a inclusão.

“O Acre está sendo uma surpresa, mesmo encerrado o período de inscrições as pessoas continuam a procurar, a ansiedade dos alunos pelas aulas práticas é tremenda. O diferencial colocado pelo Estado é o de abraçar a todos e sem excluir ninguém, pois temos pessoas com mobilidade limitada e mães com filhos pequenos, onde colegas e professores ajudam a cuidar, alertamos aos cuidados para aulas práticas que envolvem peças que podem machucar”, disse a coordenadora.

Por meio do Qualifica Acre, professores locais são contratados para ministrar os cursos, gerando emprego e educação totalmente local