Projeto do MP que analisa dados de desmatamento no AC recebe menção honrosa na 4ª edição do Prêmio Mapbiomas

Um projeto de combate às queimadas e desmatamentos ilegais do Ministério Público do Acre (MP-AC) recebeu menção honrosa na 4ª edição do Projeto Mapbiomas. A iniciativa consiste em usar dados da plataforma Mapbiomas Alertas para identificar e punir pessoas que fazem desmatamento e queimada ilegal.

O projeto também esteve entre os finalistas do prêmio, que divulgou os vencedores em junho. A plataforma é uma iniciativa da equipe técnica do órgão e que contou com a colaboração de cinco autores. Uma das maiores dificuldades apontadas pelo MP-AC no combate ao desmatamento é a falta de transparência dos dados estaduais sobre a situação de multas e de áreas embargadas.

Conforme a analista pericial do órgão estadual e uma das autoras do projeto, Jakeline Bezerra Pinheiro, os dados da plataforma de alertas facilita a identificação dos infratores.

“O Mapbiomas faz uma síntese do desmatamento que é capturado pelos satélites e sistemas geoespaciais, então, entrega pra gente já as informações processadas e confirmadas. Nós apenas fazemos as análises dessas imagens”, destacou.

Para chegar ao desmatamento ilegal, além do cruzamento com o Cadastro Ambiental rural (CAR), fornecido pelo Mapbiomas Alertas, o MP-AC identifica os responsáveis pelo desmatamento dentro do módulo do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

Até o final do ano passado, 48 ofícios foram expedidos pela força-tarefa ao Instituto do Meio Ambiente Estadual (Imac) e os dados dos alertas foram enviados para responsabilização dos envolvidos.

“Essa função do Núcleo Técnico é cruzar as informações necessárias para encaminhar essa informação para coordenação da força-tarefa dentro do Ministério Público e a essa coordenação encaminhar esses pareceres para as promotorias”, frisou a analista.

A coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico do MP-AC, promotora Marcela Ozório, destacou a órgão estadual tem uma atuação muito forte na área ambiental.

“Na busca do conhecimento, para subsidiar a tomada de decisão, para propositura de políticas públicas e o Núcleo de Apoio Técnico é isso, é a base de produção de conhecimento. A gente atua para propiciar que os membros que estejam nas promotorias possam agir. Então, a gente vem monitorando essa questão do desmate e queimadas no estado a partir de várias bases de dados para subsidiar a ação dos promotores”, concluiu.

Colaborou a repórter Consuela Gonzalez, da Rede Amazônica Acre.

Fonte: Portal G1 Acre