Projeto de “Assentamento Extrativista Antimary” teve mais de R$ 210 mil em multas aplicadas durante operação

De julho até agosto deste ano, já foram aplicados mais de R$ 210 mil em multas dentro do Projeto de Assentamento Extrativista Antimary, na BR-364, entre Bujari e Sena Madureira, interior do Acre. No local, foi derrubada uma área de mais de 42 hectares. As multas foram aplicadas a quatro pessoas.

O levantamento é resultado das ações desencadeadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Operação Guardiões do Bioma – Desmatamento no Estado, realizada nas regiões da Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e da Caatinga.

No Acre, a operação é coordenada pela Secretaria de Planejamento (Seplag), e envolve os órgãos de comando e controle estaduais e federais, como a Polícia Militar, por meio do Batalhão Ambiental (BPA); Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Funai, ICMBio e Ibama.

“Todos estes órgãos estão com ações voltadas ao combate ao desmatamento, invasões nas áreas públicas e privadas. Essa operação é em conjunto com o BPA e Imac, com apoio da Semapi. As multas foram aplicadas pelo IMAC. Na ação não foi feito flagrante, mas tudo que foi encontrado vai ser documentado, feito boletim de ocorrência e entregue na delegacia de Sena Madureira”, frisou o comandante do Batalhão Ambiental, major Kleison Albuquerque.

Fonte/ A Gazeta do Acre