Programa Criança Feliz realiza capacitação dos selecionados em processo seletivo

A prefeitura de Rio Branco, por meio do Programa Criança Feliz (PCF), recebe capacitação em parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), no auditório do Centro de Referência em Assistência Social – Cras, Cidade Nova.

As aulas que tiveram início na segunda-feira, 22 e terminaram na sexta-feira, 26, tem como objetivo capacitar a nova equipe do PCF, que entraram através do processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), no primeiro semestre de 2022.

O programa conta com mais de sessenta visitadores, entre eles assistentes sociais, e psicólogos. Entretanto, a turma foi dividida em dois, e os trinta primeiros que estão finalizando as aulas, já estarão na próxima semana mais capacitados para atender as famílias. A próxima turma tem início em setembro.

Este aprendizado traz fortalecimento para um bom atendimento e acolhimento das famílias, trabalhando os vínculos e estimamos da criança, como explica Mircleide Mota, coordenadora PCF.

“Com toda a parte teórica, eles estão preparados para levar a parte prática para as famílias, e é muito importante que eles estejam com toda a metodologia e forma correta de executar o trabalho dentro das famílias”, diz.

O trabalho de prevenção do do programa consiste em assistir de perto, a situação de crianças e mulheres grávidas da comunidade, sempre agindo com ética e dedicação, levando as atividades adequadas para cada situação individual.

“A visita domiciliar é um dos pilares, então essa capacitação é para que os visitadores possam estar com ética e sabendo o seu papel dentro das casas, além de poder identificar situações dentro das casas, onde possa ser levado ao Cras”, Neli Leal, multiplicadora da SEASDHM.

Dircom