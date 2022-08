Professor Nilson Euclides se encontra com professores para expor seu projeto para a Educação

- Publicidade -

Em sua campanha para governador do Acre, o professor Nilson Euclides tem um encontro marcado com os professores da rede estadual de ensino às 17h desta quinta-feira, 18, no auditório da Livraria Paim.

O candidato do PSOL foi convidado para debater seu plano de Governo e ouvir as demandas do Sindicato dos Professores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (Sinproacre), dirigido pela professora Alcilene Gurgel.

Há 12 como professor titular de Ciências Políticas da Universidade Federal do Acre, Nilson Euclides é bastante popular entre acadêmicos acreanos, tendo lecionado na Uninorte e no extinto Iesacre, onde participou da formação de jornalistas renomados que atuam na imprensa estadual.

Fonte: Assessoria